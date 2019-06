Kan ha jubla for tidleg

Den iranske kvinna Maryam Bandari og støttespelarane hennar kan ha jubla for tidleg. Denne veka fortalde NRK at UNE ikkje ankar avgjerda i lagmannsretten om avslaget på asylsøknaden er ugyldig. Og at ho etter to år i kyrkjeasyl på Sandane får bli i Noreg. Seksjonssjef Iselin Ryeng-Lande i UNE seier avgjerda i lagmannsretten betyr at søknaden om opphald skal behandlast på nytt, men at dei har notert seg retten sine synspunkt.