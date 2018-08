Kan gå glipp av NM på Byrkjelo

Den mellomste Ingebrigtsen-broren avslører at han ikkje er blitt heilt bra enno, etter at han fekk ein brest i eit ribbein etter fallet på 1500-meterkvalifiseringa i EM sist veke. Dermed kan NM på Byrkjelo no til helga ryke for Filip Ingebrigtsen.