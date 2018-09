Kan felle åtte jervar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1, i tillegg til tre ulvar. Lisensjakta gjeld for heile Sogn og Fjordane. Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad hjå fylkesmannen seier at sjølv om skadane ikkje har vore så mange i år har dei sett kvotane såpass høgt for å vere førebyggande.