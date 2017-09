Kan felle åtte jervar

Rovviltnemnda har vedteke at åtte jervar kan fellast under årets lisensjakt i region 1. Lisensjakta gjeld for heile Sogn og Fjordane. Jakttida er frå 10. september 2017 til 15. februar 2018. Nemnda vedtok også lisensjakt på tre ulvar i region 1 for perioden 1. oktober 2017 til 31. mars 2018.