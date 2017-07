Kan få spelemidlar

Klatreanlegg som vil etablere Via Ferrata, kan no søke om å få inntil 700.000 i spelemidlar frå Norsk Tipping etter at Kulturdepartementet har oppdatert føresegnene sine. Via Ferrata er namnet på ei klatreløype som er godt sikra med bøylar, stigar og bruer. Ifølge fylkeskommunen er klatreløypa i Loen ein stor suksess, og fleire i fylket ynskjer å etablere slike anlegg.