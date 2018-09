Kan bruke 100.000 på rådmann-jakt

Lærdal kommune kan bruke inntil 100.000 kroner på prosessen med å rekruttere ny rådmann. Det skriv Sogn Avis. Kommunestyret har stemt for at formannskapet blir rekrutteringsutval, og ordførar Jan Geir Solheim (Sp) er valt som leiar for utvalet. Utvalet har ei ramme på inntil 100.000 kroner i rekrutteringsarbeidet.