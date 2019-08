Kan blir krinsvis oppteljing i Kinn

Det kan likevel bli krinsvis oppteljing av røystene i nye Kinn kommune under kommune- og fylkestingsvalet i haust. Valstyret har tidlegare bestemt at oppteljinga skulle vere samla. No tilrår både styreleiar og nestleiar Geir Oldeide styret å vedta ei krinsvis oppteljing.