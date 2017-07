Kan bli nekta forsikring

Bur du på ein stad med høg risiko for naturskade kan du i framtida i verste fall bli nekta forsikring. – Forsikring skal dekke uføresette hendingar. Men om dei same stadene blir utsette for ekstremvêr gong etter gong, vil forsikringsbransjen meine at det ikkje er uføresett, seier fagsjef Mia Ebeltoft i finans Norge til Bergens Tidende.