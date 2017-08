Kan bli mellombels veg over fjellet

Med omsyn til trafikkavvikling og den dårlege vegstandarden vil Statens vegvesen berre sleppe personbilar over Utvikfjellet. Det er eit sterkt ønskje frå Stryn kommune og lokalt næringsliv å få opna ein mellombels veg over Utvikfjellet, og i ettermiddag tilrådde Statens vegvesen å opne ein alternativ veg, 4 timar i døgnet for personbilar. Direktør for Samferdsle i Fylkeskommunen Dina Lefdal seier dei tek endeleg avgjer måndag morgon.