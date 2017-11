Kan bli kolonnekøyring i fjellet

Det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel på både riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og riksveg 13 over Vikafjellet, det melder Vegvesenet. Det er ruskete vêr på begge fjellovergangane. Fylkesveg 55 over Sognefjellet har vore stengd sidan i natt på grunn av uvêr. Det er også meldt om redusert sikt på fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland.