Kan bli endestogg i Flåm

Hovudutvalet for samferdsle vil flytte endestoggen for Sognebåten til Flåm, skriv Sogn Avis. Politikarane gjekk mot tilrådinga til fylkesrådmannen som ville halde fast på Sogndal som endestogg for båten mellom Bergen og Sogn. Saka skal til endeleg handsaming i fylkestinget i desember.