Kallar millionpensjon heilt vanleg

Terje Gilje får med seg ein pensjon på over 17 millionar kroner når han går av som direktør for bustadbyggelaget BOB i sommar, skriv Bergens Tidende. Det er uvisst kor mykje av verdien Gilje kan ta ut kontant. Sjølv skildrar direktøren pensjonen som alminneleg. Styreleiar Einar Andreas Kongsbakk seier til avisa at ingen andre, heller ikkje den nye direktøren, har tilsvarande pensjonsavtale.