Jublar for ny milepæl

Ordførar Gunn Åmdal Mongstad (Sp) i Solund kunne i dag juble etter at nok ein milepæl er passert på vegen til å få ei bru over ytre Steinsund. Brua skal erstatte ferja der. Søknaden om såkalla ferjeavløysing i 40 år vart godkjent av samferdselsdepartementet i dag. Før brua kan byggjast må kommunaldepartementet seie sitt, og fylkestinget må stadfeste vedtaket i desember. – Ei bru vil bety at kommunen blir tettare knytt saman, seier Åmdal Mongstad.