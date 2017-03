Jublar for ein halv milliard til farleg strekning på E39 i Gaular

– Det var på høg tid og veldig bra. Det er ein flaskehals som er veldig farleg for mjuke trafikantar, seier ordførar i Gaular, Mathias Råheim (H).

Strekninga på E39 mellom Myrmel og Lunde skal bli utbetra med tunnel. Det blir løyvd 280 millionar kroner i den første perioden og 220 millionar i den andre på Nasjonal Transportplan, skriv Firda.

Fleire samanstøyt

Ordføraren fortel at han hadde vorte skuffa om det ikkje vart løyvd pengar på NTP. Det har vore mange små ulukker og farlege situasjonar på strekninga, fortel Råheim.

– Det er jo ein smal flaskehals for trafikken, spesielt om vinteren. Når bilane passerer kvarandre er dei ofte heilt ute på kvitestripa, og der går det ofte folk.

Det har vore svært nære at det har gått gale.

– Det har vore så nære at ei jente fekk smadra pc-en sin som ho bar ved sida av seg av ein bil, fortel ordføraren.

GAULAR: Sommaren 2016 opna strekninga på E39 som tok hovudvegen ut av Sande-sentrum. Det er viktig at også strekka som oppleves som ein flaskehals i trafikken mellom Myrmel og Lunde også blir utbetra no, seier ordførar Mathias Råheim. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Vil ha heile prosjektet inn i første del

Frida Melvær er på toppen av høgre si stortingsliste. Ho fortel at dei er fleire som vil jobbe for å få heile prosjektet inn på første del av NTP.

– Det er eit relativt lite prosjekt som vi meiner bør løysast innan første periode i NTP. Vi ser at står litt igjen på planlegginga. Men vi vil jobbe hardt for at heile strekka skal løysast i første planperiode, seier Melvær.

Nasjonal transportplan skal leggast fram ein gong før påske. Om det vil drype meir NTP-pengar på E39, vil ikkje Melvær seie noko om enda.

– Eg forstår at mange ventar på NTP no, og sine respektive prosjekt. Men inntil planen blir lagt fram i sin heilskap før påske kan vi ikkje formidle noko. Vi veit heller ikkje kva som ligg der enda, seier Melvær.