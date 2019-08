Jordskjelv registrert aust for Måløy: Det rista ordentleg under beina våre

– Det begynte som ei svak rumling. Eg tenkte det var tungtrafikk, så bygde det seg opp til at det rista ordentleg i huset og under beina våre, fortel Mariel Eikeset Koren.

Ho var heime i huset på Sørstranda i Gloppen då det i 20.30-tida fredag begynte å riste i huset. Folk både i Gloppen, Eid og på Sunnmøre har meldt frå om skjelvet.

– Vi skjønte etter kvart at det måtte vere eit jordskjelv. Det varte mange nok sekund til at vi rakk å tenke over det, seier ho.

Episenter aust for Måløy

Bettina Goertz-Allmann er seismolog ved Norsar.

– Det er registrert eit jordskjelv i Nordfjord-regionen, med episenter kring 20 kilometer aust for Måløy, fortel ho.

Skjelvet vart registrert kl. 20.32, og målt til 2,6 på Richters skala.

– Det er ikkje eit stort jordskjelv, men du kan merke det i nærleiken. Men det er ikkje eit jordskjelv som øydelegg noko, fortel ho.

Spesiell oppleving

Seismolog Matilde Sørensen ved jordskjelvstasjonen til Universitet i Bergen seier dei har fått fleire meldingar om jordskjelvet.

– Vi har blitt kontakta ein del folk som har merka skjelvet. Vi samlar inn spørjeskjema frå folk som har merka jordskjelv på nettsida skjelv.no, så vi set pris på at folk melder frå der, fortel Sørensen.

Koren seier det var spesielt å oppleve jordskjelvet fredag kveld.

– Det var litt sånn at vi måtte ut og kikke litt og sjå om det var noko anna det kunne vere, og om ting stod der dei skulle vere. Men det gjekk relativt fort over, seier ho.