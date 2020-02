Jølster-hoppar best

Johannes Årdal tok ein klar siger under Hopptreff 2020 på Hamar. Jølster-hopparen var klart best i K70 under Hopptreff i Lierberget for 13-16 åringar, med to solide hopp på 72 og 71,5 meter. Torje Seljeset (Hornindal IL) fekk ein 13. plass i K70.