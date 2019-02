Jølster får NM for tredje gang

Onsdag fekk den nye sjefen for Jølster Maraton, Paula K. Lesto, melding om at Jølster får NM 2020. – Dette er stort for Jølster, jublar ho ovanfor Firda.no. Jølstringane arrangerte NM også i 1997 og i 2008. Johnny Solheimsnes, som har vore med sidan oppstarten i 1983, meiner tildelinga gir dei opp mot 100 frivillige i arrangørstaben ein boost i arbeidet framover.