Jodeliha-ho-hi!

I dag startar Norges største oktoberfest, og det skjer i Stryn. Vi har møtt jodlarar og folk med snurrebart.

– Eg gleder meg til å sjå kvinnfolk i oktoberfestkostymer og til å drikke øl, seier Stian Dyb som er ein av dei som har kostymert seg i klassisk oktoberfestbekledning.

PÅ VEG: Folk på veg på oktoberfest i Stryn Foto: Oddmund Haugen / NRK

Har selt 3500 billettar til 10-års jubileet

Han er ein av 3500 som kjem til å ta turen til oktoberfesten i Stryn denne gongen. Sjef for det heile, Kim Rune Flo, er ikkje nemneverdig stressa like før festivalen opnar dørene for rekordmange festglade gjestar.

ROLIG: Oktoberfestkardinal, Kim Rune Flo synes han og resten av arrangørane i Ping Pong-klubben i Stryn har god kontroll på arrangementet som vert det største nokon gong. Foto: Privat

– Eg har ei god ro før det heile brakar laust. Vi er i rute og er klar for å lage ein kjempebra 10 års- fest, seier Flo.

Han fortel at festivalen starta i det små med kring 300 besøkande i eit revytelt i sentrum. Derifrå har festivalen vakse til 5–6 store telt, eit sirkustelt, 3500 selde billettar og ei helg med kring 10.000 besøkande i Stryn.

– Det er heilt fantastisk å vere med på ein slik vekst. Tusen takk til alle som tek turen til Stryn. Det er kjekt at vår kameratgjeng frå Ping Pong-klubben i Stryn har klart å få til dette og å bli så gode på å gjere det vi gjer, seier Flo som smykkar seg med tittelen Oktoberfestkardinal.

Kostyme er viktig

Mange av dei som tar turen til Stryn denne helga kjem i klede som er typisk for ein oktoberfest. Og pågangen er stor i oktoberfestbutikken i Stryn desse dagane.

– Hatt er viktig, seier Oktoberfestbutikksjef, Endre Bø entusiastisk.

Trass i at det stadig kjem nye ting, kjøper han ikkje sjølv nye kostyme kvart år.

– Kjøper du skikkeleg skinnbukse kan du ha den resten av livet så sant midja held seg på plass. Men nye strømper og skjorter må til av og til, seier Bø.