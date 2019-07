Jobbar med å sikre omkøyringsvegar

Statens vegvesen jobbar for å få oversikt og sikre omkøyringsvegar etter flaum og jordskred. E39 er stengd mellom Moskog og Skei i Jølster, og fv. 615 og 691 ved Hyefjorden er stengde grunna flaumskadar. Statens vegvesen har kalla inn personell og jobbar for å få ein oversikt over situasjonen. Geolog er på veg for å synfare skadane. Trafikken på E39 blir omdirigert via Vadheim, Høyanger, ferja Dragsvik-Hella og rv.5 Sogndal-Skei. Arbeid i Vadheimstunnelen blir mellombels innstilt for at trafikken skal kome seg fram.