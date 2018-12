Jobbar lengst i Sogn og Fjordane

Nye tal frå NAV syner at det er i Sogn og Fjordane at folk jobbar lengst før dei pensjonerer seg. I eit fylke med mange sysselsette innan landbruk, fiske, industri og bygg, er det imponerande at vi toppar denne statistikken, seier direktør for NAV i Sogn og Fjordane Thore Thorsnes. I snitt jobbar folk i Sogn og Fjordane til dei er 66,2 år.