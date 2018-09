Jobbar for å redusere utsleppa

– Ein ny metode for å redusere CO₂-utsleppa kan bidra positivt til næringslivet på Vestlandet, seier seniorrådgjevar Trond Strømgren i Maritime Forening Sogn og Fjordane. Dei er med på å utvikle ein metode som kan redusere dei norske utsleppa med 23 prosent. Målet er å lagre straumen frå vindturbinar på havet som hydrogen i store tankar. Hydrogenet kan seinare bli gjort om til straum til bruk for norske plattformer. – Mange kan tene på dette, for vi har eit kompetent og leiande næringsliv som kan mykje om hydrogenteknologi.