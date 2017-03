ERFARING: Vegar Gjermundstad (t.v.) har tidlegare spelt toppfotball for Lyn, Sogndal og Hønefoss. – Det er dette vi trenar og andar for å få til. No må vi vise gjennom 90 minuttar med fotball at vi fortener å vere her, seier han før Florø sin debut i 1. divisjon.

Foto: TRULS KLEIVEN