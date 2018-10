Jarle Helgheim heidra av kongen

Jarle Helgheim vart fredag kveld heidra med Kongens fortenestemedalje, skriv Firda. Han får medaljen for den frivillige innsatsen han har lagt ned for idretts- og kulturlivet i Jølster gjennom mange tiår. – Eg er overvelda og rørt. Dette kom veldig uventa, men det er ei stor heider som eg er veldig takksam for, seier Helgheim ifølge Firda.