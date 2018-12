Jaga mann med høygaffel

Ein person er pågripen, etter at han skal ha jaga ein annan mann med høygaffel på Jølster. Politiet rykka ut med to bilar, og omtala situasjonen som dramatisk. Ingen skal vere skadde. Mannen med høygaffelen blir teken med inn for avhøyr. Politiet kjenner ikkje ikkje bakgrunnen for hendinga.