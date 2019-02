Ja til to idrettshallar i Jølster

Kommunestyret i Jølster seier ja til å bygge fotballhall på Skei og fleirbrukshall på Vassenden. For å få bygd hallane kjem kommunestyret i dag med ei tilleggsløyving på 6,8 millionar. Dei samla kommunale investeringskostnadene kjem dermed på 48 millionar kroner. Går alt etter planen kan det fysiske arbeidet på Skei starte allereie i mai. På Vassenden håper ein å starte arbeidet innan utgangen av året. Dei samla utbyggingskostnadene for dei to hallane vil kome på om lag 120 millionar kroner. Mellom anna har milliardæren Trond Moen gitt 10 millionar kroner til fotballhallen på Skei. F.v. rådmann Ellen Jensen, ordførar Oddmund Klakegg (Sp) og Tom Erik Sandal (Sp) under dagens kommunestyremøte.