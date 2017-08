Investerer millionar for å få enda fleire kajakkturistar til fjorden

Inst i Nærøyfjorden myldrar det av folk og kajakkar. Ei gruppe turistar kler på seg våtdrakt og flytevestar under ein midlertidig tak laga av presenning, medan ei anna gruppe gjer seg klare til å sette seg ned i dei gule båtane og ta fatt på fjorden.

– Det er utruleg travelt no i høve til den første sesongen eg jobba i 2010-2011, seier guide Steve Franklin frå New Zealand.

Det er hans fjerde sesong i selskapet Nordic Ventures. Dei har gått frå 4–5 guidar i Franklin sin første sesong, til no å vera rundt 20 personar for å ta unna all etterspurnaden.

No investerer selskapet millionar i nye lokale og utstyr i kjølvatnet av den store interessa for kajakkturar.

NYE LOKALE: Det nye bygget skulle vera klart til sesongstart, men med fullt køyr med rekordmange turistar måtte selskapet Nordic Ventures stoppe utbygginga til seinare i sesongen. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Vil ha naturopplevingar

Kombinasjonen av gunstige valutakursar, tryggleik, natur og kultur kan vera noko av det som lokkar turistar til Noreg. Også for bedrifta Njord i Flåm har sesongen vore svært hektisk.

Dei reknar med å ta med mellom 2500–3000 menneske på fjorden i løpet av sesongen.

– Det er for det meste utlendingar som er med på dagsturane vore. Og så ein gong i blant er det ein nordmann som forvillar seg med, seier guide Ulvar Bjarkason.

I Gudvangen er familien Bevis frå USA klare for avgang. For dei var moglegheitene til naturopplevingar avgjerande for at ferievalet vart Noreg.

– Så langt har vi padla kajakk, rafta på Voss, vore på tur med padlebrett, gått til Kjeragbolten og Preikestolen. No skal vi reise vidare nordover, fortel familiefar Cameron Bevis.

Familien fortel at dei er nøgde med at dei har kome seg til Noreg før det vert «oppdaga» av fleire turistar.

– Dersom det blir overfløymd av folk kan det bli øydelagt. Men enno er det heilt nydeleg, seier kona, Ivan Bevis.

Nordmenn reiser på tur sjølv

Medan turistane gjerne reiser på guida turar med bedriftene, tek nordmenn saka i eigne hender.

– Sidan første gong eg jobba her har det blitt mange fleire på tur i fjorden generelt. Det verkar som om det også er fleire nordmenn og tyskarar. Det har blitt meir og meir populært som rekreasjonsaktivitet verkar det som, seier Steve Franklin i Gudvangen.

GUIDE: Steve Franklin har jobba fire sesongar med kajakkpadling i Gudvangen. Det har vore ei stor vekst i interessa sidan han jobba der første gong i 2010, fortel Franklin. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Sjølv om det er mange padlerar og båtfolk i fjorden på ein gong, har han ikkje opplevd det som at presset er for stort enno.

– Men det er eit utruleg unikt område som er viktig å ta vare på. Det er fint at det ikkje er avgrensingar for ferdsel, men det er nok lurt å følgje med for å sørge for at det held seg på den måten det er i dag, seier den noregskjære guiden frå New Zealand.