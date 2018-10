Investerer 2,5 mill. i kremlikør

174 privatpersonar og selskap investerer 2,5 millionar i Fjording AS, selskapet som produserer kremlikør frå Nordfjord, skriv Firda. Mannen bak likøren, eidaren Øyvind Løkling, skal no byggje varelager og tilsetje driftssjef for å følgje opp produksjon, innkjøp og avtalar.