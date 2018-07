Inspeksjonsfartøy snart i drift

Fiskeridirektoratet sitt nye inspeksjonsfartøy «Eir» var i går i Måløy, skriv Fjordenes Tidende. Fartøyet skal drive fiskerioppsyn i Sør-Noreg, medan søsterskipet «Rind», driv tilsvarande aktivitetar i nord. «Eir» er no i ferd med å bli sett i drift langs kysten. Fiskeribladet opplyser at det er selskapet Norwegian Rig Shuttle i Gulen som bygger, eig og skal drive fartøya på langtidskontraktar for Fiskeridirektoratet.