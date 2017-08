Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med trenar Eirik Bakke på tribunen gjekk Sogndal på sitt fjerde strake tap i eliteserien og kan ende på kvalifiseringsplass før helga er omme.

Lars Bohinen var ein letta Sandefjord-trenar etter kampen.

– Dette vart meir neverpirrande enn eg håpa på, spesielt etter ein dårleg førsteomgang. Vi endra til 3-5-2 og lukkast med det. Vi tok presset og banespelet frå Sogndal, seier Bohinen til Eurosport.

SCORA: Erik Nævdal Mjelde jublar saman med kaptein Håvard Storbæk (t.v.) etter å ha scora Sandefjord sitt vinnarmål like før slutt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sluttminuttane

Sandefjord scora i siste ordinære minutt av kvar omgang, etter at Sogndal hadde hatt presset og det meste av spelet, spesielt i første omgang.

I det 90. minutt sålerullar Grossmüller ein tunnel på ein sogndalspelar, før Eirik Mjelde headar ballen i mål frå seks meter.

Sandefjord ligg no på 27 poeng no, etter å ha blitt tippa ned og heim av nokre før sesongstart.

– Vi har tenkt å vere på femteplass heile helga, smilte Bohinen til Eurosport.

– Surt

Kjetil Wæhler som var tilbake i sogndaltrøya var mindre nøgd etter kampen. Han fekk mange av domaren sine avgjerder mot seg gjennom kampen. Mellom anna pådrog han seg det tredje gule kortet, og må stå over neste kamp.

– Dette er surt, for eg synest vi var best. Vi spelar fotball, men slepp inn mål seint i begge omgangane.

Han tykkjer domaren var lite konsekvent.

– Litt pinleg dømming. Det gule kortet er greitt. Men utover kampen veit ein aldri kva veg dommaren skal blåse. Det er ikkje frøkenfotball vi spelar. Det er to lag som kjempar og krigar.

SKUFFA: Victor Grodås ser skuffa ut etter at Sandefjord avgjorde i siste ordinære speleminutt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Ikkje gult

Flamur Kastrati på Sandefjord var frustrert over at han fekk gult kort for filming i det 64 minutt. Dommaren meinte han prøvde å filme seg til straffespark, noko Kastrati s

– Det er kontakt mellom meg og sogndalspelaren. Og straffe eller ikkje straffe, gult kort var det i alle fall ikkje!, seier Kastrati til Eurosport.

Sogndal gjekk hardt ut frå start og pressa vertane høgt oppe på bana i første omgang.

Kanskje vel hardt for Kjetil Wæhler sin del. Han fekk gult kort berre 12 minuttar inn i kampen. Dermed må den viktige 41-åringen for Sogndal stå over neste kamp.

Sogndal pressa

Sogndal var frampå fleire gonger, spesielt på cornerar, som Sandefjord avviste gong på gong. Bortelaget klarte å hindre vertane i å kome til sjansar med eit kompakt forsvar.

Men så, på overtid i første omgang fekk Sandefjord utteljing. Corneren frå Joachim Olsen Solberg skifta retning og kaptein Håvard Storbæk pirka ballen over streken i høgre hjørne. Dette var Sandefjord sin andre store sjanse i omgangen.

I andre omgang gjekk Sogndal rett i strupa på Sandefjord og fekk betalt for det massive presset etter berre tre minutt. Eirik Birkelund fann ballen på venstresida og slo opp mot Reiss Greenidge, som nikka inn sitt første mål for Sogndal. Briten på 195 centimeter debuterte for Sogndal helga før.

Men innbytar Eirik Mjelde avgjorde for Sandefjord i det siste ordinære speleminutt, 17 minuttar etter at han kom inn på bana.

Luktar nedrykk

Sogndal har 20 poeng etter kampen og luktar no på nedrykk, berre to poeng framfor Kristiansund som ligg på kvalifiseringsplassen. På dei tre siste kampane har det berre blitt eitt poeng, med uavgjort borte mot Viking.

Sandefjord på si side har vunne to på rad, og har kontakt med laga som kjempar om medaljar. Men det er tett mellom laga frå 5.-plass og ned til Sogndal på 13.-plass. Berre fem poeng skilte før kampen.