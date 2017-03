Ingen spor etter rømling

Politiet har framleis ikkje funne personen som stakk av frå ein fangetransport ved Vangsnes ferjekai 13. februar. Fluktbilen, ein Seat-1999-modell som vart stolen same dag er og søkk borte, skriv Sogn Avis. Politiet seier til avisa at dei ikkje har bevis på at bilen har passert nokon bomstasjon, men at dei likevel er 99 prosent sikre på at bilen har vore på Voss.