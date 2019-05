Ingen skrantesjuke

Ingen av dei rundt 50 bukkane og simlene som vart felt i Nordfjella sone 2 i vinter var smitta av skrantesjuka. Dermed er det cirka 80 prosent tryggleik for at sone 2 er utan innslag av skrantesjuke, skriv Aurlendingen. For å friskmelde sone 2 i Nordfjella, har Mattilsynet sett 99 prosent som tryggleikskrav.