Ingen skadde i bilbrann

Ingen personar vart skadde då det byrja å brenne i ein dieselbil under køyring i Fossebakken på Nordfjordeid søndag føremiddag. Politiet fortel at sjåføren stoppa bilen då vedkomande oppdaga røyk. Brannvesenet kom raskt til og fekk sløkt brannen. Årsaka til at det byrja å brenne er ukjend.