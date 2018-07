Ingen semi for Fredriksen

Det vart ingen semifinale for Sogndal-spelar Ulrik Fredriksen og det norske G19-landslaget i EM. Norge leia 1-0 over Italia, men sigeren glapp sju minuttar før slutt slik at det blir italienarane som følgjer Portugal til semifinalen. Torsdag spelar Norge derimot kvalifiseringskamp om retten til ein VM-plass.