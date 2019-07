Ingen omkomne i trafikken i år

Så langt i år har ingen mista livet i trafikken, her i fylket. Distriktsleiar Audun Heggestad i Trygg Trafikk seier utviklinga er positiv, men at det framleis skjer for mange ulukker på vegane. På landsbasis har 50 personar mista livet på norske vegar dette året.