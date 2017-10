Ingen omkamp om fylkessamanslåing

Det vert ikkje stortingsfleirtal for å oppheve samanslåinga med Hordaland. Det er klart etter at kommunalpolitisk talsmann i KrF, Thorild Brandsdal, har gjort det klart at partiet ikkje snur. Det skriv Firda. KrF har vore Senterpartiet sitt håp i kampen om å få gjort om stortingsvedtaket om samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland.