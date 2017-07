Ingen løyperekord under Vetenløpet

May Britt Buer frå Gaular IL var best blant damene med tida 32.56 under årets Vetenløp i Bremanger. Dette var Buer sin fjerde siger i fjelløpet. Raskaste mann opp fjellet var Thorbjørn Thorsen Ludvigsen med 27 minutt og seks sekund. Han tok sin tredje strake siger. Her kan du sjå fleire resultat frå løpet.