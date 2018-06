Ingen debatt

Det vart ingen debatt då arbeidsutvalet i fellesnemnda for Hordaland og Sogn og Fjordane i dag diskuterte kraftfondet sistnemnde ønskjer å opprette i samband med fylkessamanslåinga. Utvalet bad om å få fleire fakta på bordet før retningslinjene for fondet vert vedtekne. Alle medlemmene gav uttrykk for at dei var rimelege trygge på at dei skal verte samde.