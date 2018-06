ILA-utbrot i Bremanger

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist på Bakjestranda-lokaliteten i Ytre Bremanger, som blir driven av Nordfjord Forsøksstasjon AS, det skriv Firdaposten. No må all fisken ved anlegget slaktast og produksjonsutstyret skal desinfiserast. Mattilsynet har oppretta ei overvakingssone rundt anlegget. Virussjukdomen ILA er ikkje farleg for menneske.