Ikkje trygg på poeng i botnkamp

Florøtrenar Terje Rognsø tek kampen på søndag mot jumbolaget Levanger på største alvor, skriv Firdaposten. Det står berre viktige kampar att for Florø i Obosligaen no. Taper Notodden for Strømmen, og Florø slår Levanger, klatrer laget frå kystbyen opp på kvalifiseringsplass.