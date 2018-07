Ikkje nye ulveobservasjonar

Det er ikkje gjort nye funn av sauekadaver som kan vere tatt av ulv den siste veka. I førre veke oppdaga ein bonde i Naustdal at ulv hadde tatt fleire sau og lam. – Når ein ikkje får inn nye meldingar om skadar, så kan det tyde at ulven har vandra vidare, seier Arve Aarhus, som er leiar for fylkesfellingslaget.