Ikkje kampklar enno

Når Sogndal møter Stabæk på Fosshaugane onsdag, blir det utan den nysignerte spelaren Walid Atta. Til NRK opplyser trenar Eirik Bakke at han først vil vere kampklar om nokre veker. Årsaka er at Atta treng noko tid på å trene saman med laget før han er klar for kamp.