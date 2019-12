Ikkje imponert over tilbod

Grunneigarar ved Engebøfjellet er ikkje imponerte over det selskapet Nordic Mining kunne tilby for ein del av eigedommen deira, skriv Firda. Grunneigar Geir Kalstad meiner standardtakst ikkje blir riktig å bruke ettersom det er store verdiar som ligg under bakken.