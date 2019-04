Ikkje berekraftig økonomi

Skatteinngangen i Flora sviktar og tenesta rapporterer om meirforbruk, skriv Firdaposten. Kommunen styrer no mot eit overforbruk på 26 millionart kroner i år. Kommunalsjefen seier til avisa at kommunen ikkje kjem til å gå med underskot i år, men at dei kan kome til å bruke opp alle reservane sine.