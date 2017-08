Ikkje behov for tannlegevakt

Det er ikkje behov for ei tannlegevakt i Sogn og Fjordane, det seier Johan Svanevik i tannlegeforeininga til Firda i dag. Førre helg skreiv avisa om ein niåring som måtte reise heilt til Bergen for å få akutt tannlegehjelp, men Svanevik, som til vanleg er tannlege i Sogndal, seier at ei vaktordning vil koste mykje, og at det eigentleg ikkje er behov for det.