Idretten i Sogndal er uroa

Sogndal Idrettsråd er uroa for at idrettslaga i kommunen berre vil få smular i neste års budsjett. I budsjettet til Sogndal kommune er det føreslege 65 200 kroner i støtte fordelt på over 4000 medlemma, opplyser idrettsrådet. Det er også føreslege å fjerne eit tilskot på 125.000 kroner for leige av idrettshallen.