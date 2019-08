I strid med dyrevelferdslova

Det er både uetisk og i strid med dyrevelferdslova å fiske i elv som er nesten tom for fisk, for så å sleppe fisken ut igjen. Det seier Finn E. Krogh som er tidlegare leiar for Villakssenteret i Lærdal til Sogn Avis. Holaks skal setjast ut at og etter midtsesongevalueringa gjeld det også hannlaks over 80 cm.