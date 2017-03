Slik skildrar operasjonsleiar Espen Gulliksen politinatta vi no legg bak oss.

På politiet sin Twitter-konto kan det sjå ut til å ha vore ei høvesvis roleg natt. Det skuldast mellom anna at operasjonsleiaren ikkje fekk tid til å legge ut alt som skjedde.

– Det har vore veldig mykje bråk, vi har hatt promillekøyrarar, leiteaksjonar og trafikkontrollar. Stikkordet er rus, og det er eigentleg spreidd utover heile fylket, seier Gulliksen.

Gemytta roa seg

I løpet av natta er mellom anna ein mann sett i arresten for uro og skadeverk etter å ha røska opp brøytestikker og kasta desse rundt seg. Like før stengetid måtte politiet i Førde rykkje ut til ein utestad etter melding om bråk.

Slåstkjempene roa seg betrakteleg då politiet kom til staden. Ein person vart vist vekk frå staden. Om lag samstundes køyrde politiet heim ein overstadig rusa gut i Florø.

Like over klokka 01 fekk politiet melding om bråk og slåsting på ein privatfest i Naustdal. Både festen og bråket var over då patruljen kom fram.

Vart slått ned

Gulliksen seier to personar har vore innom arresten i løpet av natta.

– Vi har ein sitjande her som blir meld for uro. I tillegg var det ein innom arresten i Førde, men her er det usikkert om saka blir følgd opp, seier han.

– Vi har hatt eitt slagsmål med skadefølgje. Ein mann i slutten av 20-åra måtte til legevakta her i Florø, men han må bestemme sjølv om han vil melde saka til politiet.

Ein promillemistenkt

I tillegg har politiet halde promillekontrollar i Eid, Øvre Årdal og Kyrkjebø utan å avdekke rusa bilførarar. I Eikefjord er derimot vart ein bilførar teken med til blodprøvetaking etter mistanke om promillekøyring.

På riksveg 15 ved Langesethøgda i Stryn skreiv UP ut to forenkla førelegg under ein fartskontroll laurdag kveld. Høgste målte fart var 90 km/t i 80-sona.