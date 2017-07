I juni har det regna nesten kvar dag

– Det som har vore særeige med juni i år, er at det har regna nesten kvar dag, det seier Arne Wergeland som driv ein privat målestasjon på Verkeland i Sogn.

Han og kona Gerd noterer nedbøren som kjem kvar dag, og har registrert fire dagar utan regn i månaden som vi nett gjorde oss ferdige med.

– Det er jo nesten verre med litt regn kvar dag, enn veldig mykje regn på enkeltdagar, seier Wergeland.

I desse tider er det nok mange bønder rundt om på Vestlandet som vil seie seg samde i det, og også Wergeland sjølv har fått merke det. Sjølv om dei 274 millimetra han registrerte i juni ikkje er noko rekord, har han fått merke dei.

– Vi kom veldig seint i gang med slåtten her, og graset har og tapt seg noko veldig når det no har måtte stå så lenge.

HAR FULL KONTROLL: Arne Wergeland har full kontroll over nedbørsmengder og regn. På målestasjonen der han bur har det vore målt nedbør sidan 50-talet. Foto: Ole André Rekkedal / NRK

Meteorologen stadfestar at det har vore vått

Ved Vêrvarslinga på Vestlandet kan meteorologen stadfesta at det har vore våtare enn vanleg i juni.

– Dei fleste stasjonane våre har registrert meir nedbør enn det som er vanleg i juni. Stasjonen på Takle har fått 131 prosent av normalen, og stasjonen i Førde har fått 151 prosent, seier meteorolog Haldis Berge.

Det gjer at juni 2017 er på femteplass over dei våtaste junimånadane som har vorte registrert i Førde.

Fryktar endå ei våt helg

På målestasjonen til Gerd og Arne Wergeland var den våtaste junimånaden dei nokon gong har registrert i 1994.

– Då kom det faktisk 503 millimeter i juni, så det har jo vore mykje verre om vi ser på totalmengde med nedbør.

Også om ein ser på dagar med regn har det vore verre, for i 1994 regna det faktisk kvar einaste dag i juni.

Mange stader ser juli ut til å starta som ein betre månad, men Wergeland er ikkje heilt overtydd.

– Det såg jo ut til at det skulle bli ei fin helg, men no ser det ut til at det skya til her, faktisk. Vi fryktar nesten at det skal kome regn i dag. Det er litt trasig det her, ler vêrentusiasten.