I ferd med å nå toppen

Årets influensa har bite seg fast i alle fylka, men kan no vere i ferd med å nå toppen melder NTB. Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark er dei fylka som til no har sloppe lettast unna, og har berre låg grad av influensaførekomstar. Influensautbrotet denne gongen ligg an til å verte det hardaste på fleire år, skriv Folkehelseinstituttet.