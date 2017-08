I dag startar reinsjakta

I dag startar den mykje omtalte reinsjakta i Nordfjella. Etter at det var påvist skrantesjuke på villrein i området er det bestemt å avlive heile stammen i Nordfjella. Sogn Avis skriv i dag at det er stor interesse for å delta i jakta i år, og at det er særleg mange utanbygds jegerar som har meldt si interesse.